"Din pacate, prognosticul este destul de rezervat"

Medicul Alexandru Onofrei (foto), chirurg cu supraspecializare in chirurgie oncologica, a precizat motivul pentru care prognosticul este destul de rezervat in cazul tinerilor care sunt diagnosticati cu diferite forme de cancer. "Cancerele de obicei sunt - mai ales pentru ca nimeni nu se gandeste la un tanar de 19-20 de ani sau, sa zicem, la o pacienta de pana in 30 de ani sa caute o cauza, o tumora maligna pentru simptome - depistate destul de tarziu. Sunt depistate in faze avansate, stadiul 3, ... citește toată știrea