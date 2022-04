Din Sacele: A batut-o pe vanzatoarea care a prins-o la furat

Politisti din cadrul Biroul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "talharie", deschis pe numele unei femei din Sacele prinse la furat intr-un magazin din Brasov."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca marti, 26 aprilie, in jurul orei 15.30, o femeie, in timp ce se afla in interiorul unei societati comerciale din municipiul Brasov, ar fi incercat sa sustraga mai multe bunuri, fiind observata de catre o ... citeste toata stirea