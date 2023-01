Din Sacele, arestati la Tarlungeni

Politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica Brasov a pus saptamana trecuta catusele la 4 saceleni, in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii unor infractiuni la regimul silvic, respectiv taierea fara drept de arbori din fondul forestier national si furtul de arbori care au fost taiati ilegal din paduri. "Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca patru persoane de sex masculin, identificate de catre politisti ca fiind patru barbati, cu varste cuprinse intre ... citeste toata stirea