Podul in arc pe care Compania de Drumuri in construieste peste Dambovita pe DN 73 Brasov-Campulung-Pitesti va fi deschis in septembrie si va prelua circulatia de pe actualul pod construit in 1888 (in urma cu 135 ani), podul Dambovitei din judetul Arges fiind cel mai vechi pod din Romania de pe un Drum National.Contractul pentru noul pod a fost semnat cu Maristar (Romania), lucrarile au inceput in 2022 si ar fi trebuit sa se termine in aceasta primavara.Noul pod metalic cu o lungime de 170 ... citeste toata stirea