Din Ticusu la Fagaras, cu peste 1 la mie

In noaptea de sambata spre duminica, 25/26 mai, in jurul orei 1.40, politistii rutieri au oprit pe o strada din localitatea Fagaras, un autoturism care era condus de un barbat de 28 de ani, din localitatea Ticusu."Imediat dupa oprire, in timpul verificarii documentelor, politistii au observat ca barbatul prezenta indicii ca s-ar afla sub influenta ... citește toată știrea