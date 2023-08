Din anul scolar 2023-2024, elevi de clasa a XI-a vor studia disciplina "Istoria Evreilor. Holocaustul", potrivit unui anunt al ministrului Educatiei. "In acest sens, am semnat astazi Ordinul privind programa aferenta disciplinei "Istoria Evreilor. Holocaustul" pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a. Este esential ca elevii sa cunoasca aceasta perioada tragica din istorie. Prin urmare, incepand din anul scolar 2023-2024, aceasta disciplina devine obligatorie, in conformitate cu prevederile ... citeste toata stirea