Din toamna, copiii vor primi la gradinita si la scoala 3 portii de lapte si 2 portii de produse lactate, fata de anii scolari anteriori, cand se distribuiau 2 portii de lapte si o portie de produs lactat. Hotararea a fost deja publicata in Monitorul Oficial.In anul scolar 2023-2024, bugetul alocat implementarii Programului pentru scoli al Romaniei este in valoare de 742.617.000 de lei, in crestere aproape 30% fata de anul scolar anterior (pentru anul scolar 2022-2023, suma totala a fost de ... citeste toata stirea