Primarul comunei Valea Doftanei, Lucian Coste, a precizat ca in prezent se lucreaza la proiectare, iar din toamna vor incepe lucrarile de construire la drumul alternativa la DN 1, care traverseaza Valea Doftanei si ajunge in DN 1A, in zona Bradet - Sacele. Drumul va fi construit de compania Erbasu, care a depus o oferta de 312 milioane lei, reprezentand 75% din valoarea pe care o estima Ministerul Dezvoltarii, 411 milioane lei fara TVA.Contractul pentru modernizarea celor 25 de kilometri de ... citeste toata stirea