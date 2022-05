Din toamna, universitatile pot organiza cursuri online. Legal

Din toamna acestui an, universitatile pot preda online legal, dupa ce agentia responsabila cu standardele in invatamantul superior, ARACIS, va elabora standardele necesare. Deja, Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care legalizeaza formatul online in predarea cursurilor. "Pana acum, legea Educatiei definea spatiul universitar prin prezenta nemijlocita simultana a studentilor si a cadrelor didactice. Prin aceasta schimbare de paradigma, aprobata de Guvernul Romaniei, universitatile, pe ... citeste toata stirea