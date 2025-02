Din uzina, bucatari la cantina sociala. Experienta Schaeffler

Schaeffler a participat pentru a doua oara la "Cina cu folos", evenimentul caritabil in cadrul caruia angajatii companiei au gatit pentru seniori, la Fundatia Bucuria Darului din Brasov.12 angajati Schaeffler au petrecut peste 6 ore in bucataria cantinei sociale, pentru a prepara mai mult 70 de meniuri, fel principal si desert, sub atenta indrumare a lui Chef Ionut, care i-a ghidat, coordonat, impartit pe echipe de lucru.S-a lucrat la foc continuu, fara intrerupere, totul pentru a scoate la ... citește toată știrea