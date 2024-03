Din vacanta, direct in simularea pentru Bac. 3.758 de liceeni brasoveni sunt asteptati la prima proba, astazi

Elevii brasoveni, care au fost saptamana trecuta in vacanta "mobila", vor reveni la scoala direct in sala de testare. De astazi incepe simularea examenului de Bacalaureat si sunt asteptati sa participe la proba de limba si literature romana 3.758 de elevi inscrisi de clasa a XII-a zi si a XIII-a seral si FR (totii elevii din seria curenta). Testarea va fi in 41 de centre de examen, respectiv toate liceele, cu exceptia Liceului Aurel Vijoli din Fagaras, care nu are elevi de clase terminale anul ... citește toată știrea