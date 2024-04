Din Valcea si Mures, vor sa conduca Brasovul. AUR a "schimbat foaia": "pacifista" Gabriela Urse a fost inlocuita cu "razboinicul" Dan Tanasa, deputat de Mures, scandalagiu de Bucuresti

AUR Brasov a renuntat la candidatura Gabrielei Urse in cursa pentru functia de primar al municipiului Brasov, in locul ei fiind anuntat Dan Tanasa, deputat de Mures, cunoscut pentru scandalurile din Parlamentul Romaniei.Noul candidat a fost prezentat vineri, 19 aprilie, intr-o conferinta de presa, iar acesta si-a "facut intrarea" in spatiul public brasovean intr-un mod agresiv. Unui jurnalist i-a cerut ca, in semn de respect, sa se ridice in picioare in momentul in care adreseaza intrebarea. ... citește toată știrea