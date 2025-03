Din vara, Centrul Comunitar la Rasnov: Afterschool, spalatorie comunitara, dusuri publice, sala de mese

Rasnovenii vulnerabili vor avea un sprijin, din vara, in centrul comunitar care tocmai se construieste in prezent in oras. Proiectul ste derulat de Hope and Homes for Children, in parteneriat cu Primaria Rasnov si este finantat de Kaufland Romania. Acest centru va furniza servicii sociale, medicale si educationale pentru familiile vulnerabile din comunitate.Cladirea, a carei investitie se ridica la 400.000 de euro, este construita pe un teren de 1.000 m2, pus la dispozitie de Primaria Rasnov. ... citește toată știrea