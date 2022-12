Politistii din cadrul Postului de Politie Vulcan au fost sesizati de catre mama unui barbat, in varsta de 29 ani, cu privire la faptul ca la data de 9 decembrie 2022, in jurul orei 17.00, fiul sau a plecat voluntar de la domiciliul sau din din comuna Vulcan, judetul Brasov si nu a revenit pana in prezent.Semnalmente: inaltime 1,75 ... citeste toata stirea