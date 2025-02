"Dincolo de Orizont", o noua expozitie la Centrul Multicultural de la Rectorat

Din 7 februarie, brasovenii se vor bucura de o noua expozitie pe simezele Centrului Multicultural, de la Rectorat. "Dincolo de Orizont" este semnata de Robert Pal Koteles si curatoriata de Adrian Bojenoiu. Robert Pal Koteles (nascut in 1975) locuieste si lucreaza in Salonta. A studiat pictura la Universitatea de Arte din Timisoara sub coordonarea artistului si profesorului Constantin Flondor. In ultimul sau an de studiu universitar a pus bazele conceptuale ale tehnicii sale de lucru, ... citește toată știrea