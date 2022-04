Dincu: Grupul de lupta al NATO din Romania, la Cincu. 500 de francezi si 220 de portughezi

Primii militari din grupul de lupta al NATO vor veni in Romania luna viitoare. E declaratia pe care ministrul Apararii a facut-o in exclusivitate intr-un interviu acordat TVR. Vasile Dincu spune ca baza de la Cincu este locul ideal pentru amplasarea grupului de lupta al NATO. Vor fi in total o mie de militari din care 500 francezi s 220 portughezi. Din componenta grupului ar mai putea face parte militari turci si britanici.Jurnalist: Pana in iunie o sa avem "battle grupul" in ... citeste toata stirea