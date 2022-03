Dincu: In acest moment, MApN nu are de gand sa mobilizeze rezervistii sau sa trimita ordine de recrutare

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti ca, in acest moment, Ministerul Apararii a nu intentioneaza sa mobilizeze rezervistii sau sa trimita ordine de recrutare.Ministrul Dincu, a infirmat, marti, zvonurile potrivit carora Armata Romana se pregateste sa mobilizeze rezervistii. Acesta a dat asigurari ca MApN nu are de gand sa trimita ordine de recrutare si nici nu are planuri de mobilizare a rezervistilor."Am primit si astazi sute de intrebari pe Facebook legat de faptul ... citeste toata stirea