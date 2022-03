Dincu: In niciun caz nu se va reveni la stagiul militar obligatoriu. Nu poate fi sustinut economic si nu ar fi practic

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, luni seara, ca Romania "in niciun caz" nu va reveni la stagiul militar obligatoriu, lucru pe care nu-l poate sustine nici economici si nu este nici practic.Dincu afirma ca, in prezent, se au in vedere armate de profesionisti, relateaza News.ro."Stagiul militar obligatoriu ar insemna sa fie si un cost imens pentru noi, sa ai sute de mii... Intr-o generatie de 200.000 de oameni intr-un an, presupunem ca avem o cohorta de 400.000, jumatate sunt ... citeste toata stirea