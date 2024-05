Dino Parc a dublat economia orasului Rasnov in doar 8 ani

Potrivit unui studiu de impact economic realizat de BrandBerry, Dino Parc Rasnov a reusit sa amplifice potentialul turistic al intregului oras Rasnov datorita celor peste 3,5 milioane de turisti care au vizitat parcul tematic. Datele studiului mai arata ca Dino Parc a dublat economia orasului si a adus afacerilor locale un plus de peste 100 milioane de euro, in doar 8 ani. De asemenea, de la infiintare, Dino Parc Rasnov a generat in mod direct si indirect intre 460 si 625 locuri de munca, iar ... citește toată știrea