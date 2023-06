Peste 3 milioane de vizitatori in 8 ani de activitate. Peste 120 de dinozauri in marime naturala, atestati stiintific. Crestere de aproape 36% a cifrei de afaceri in primele 5 luni ale anului 2023, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Dino Parc Rasnov aniverseaza 8 ani de la deschidere in weekend-ul 17 - 18 iunie 2023, printr-o serie de activitati, jocuri si concursuri cu premii pentru cei mici, printre care organizatorii mentioneaza:Cel mai mare Dino Hunt de pana acum;Pictura pe fata ... citeste toata stirea