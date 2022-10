Dino Parc Rasnov se pregateste de Halloween. Ce surprize ii asteapta pe vizitatori?

Dupa o vara de neuitat, in care dinozaurii si animalele preistorice de la Dino Parc Rasnov au fost vizitate de peste 259.000 de turisti, a venit randul anotimpului de toamna sa isi anunte surprizele pregatite in parc.Dino Parc Rasnov este cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei si un adevarat muzeu in aer liber, unde sunt organizate constant activitati pentru toti membrii familiei. Dinozaurii de la Rasnov sunt nerabdatori sa isi puna in ... citeste toata stirea