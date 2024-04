Dino Parc Rasnov, vizitat de peste 450.000 de persoane in 2023

Dino Parc Rasnov a incheiat anul 2023 cu peste 455.000 de turisti care s-au bucurat de experienta unica pe care o ofera parcul si a devenit cel mai vizitat parc tematic din Romania. De la deschidere, din anul 2015, parcul ofera vizitatorilor, an de an, experiente noi si inedite, reusind sa ramana cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei. De altfel, peste 96% dintre cei 2.047 respondenti ai unui studiu privind experienta traita la Dino Parc Rasnov au descris vizita in parc ca fiind ... citește toată știrea