Dino Parc Rasnov, vizitat in 2021 mai mult decat inainte de pandemie. Ce surprize pregateste pentru acest an

In 2021, Dino Parc Rasnov, din judetul Brasov, a fost vizitat de aproape 500.000 de persoane, in pofida faptului ca a fost un an cu restrictii din cauza pandemiei Intr-un an 2021 cu pandemie de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie, Dino Parc Rasnov a fost vizitat de aproape o jumatate de milion de persoane. Cel mai mare parc cu dinozauri din sud-estul Europei si muzeu in aer liber a inregistrat o crestere a numarului de vizitatori cu 36,21% fata de 2020 si cu 4,8% fata de 2019, in in care nu ... citeste toata stirea