Dinozaurii de la Rasnov se pregatesc de Halloween

Dupa o vara in care dinozaurii si animalele preistorice de la Dino Parc Rasnov au fost vizitate de peste 259.000 de turisti, a venit randul anotimpului de toamna sa isi anunte surprizele pregatite in parc. Astfel, de Halloween, pe langa cei pasionati de paleontologie, la Dino Parc Rasnov, sunt asteptati si pasionatii de deghizari si cosplay. Vizitatorii care vor veni costumati sau machiati in personajele lor favorite in perioada 29 - 31 octombrie, vor primi 25% reducere la biletele de intrare ... citeste toata stirea