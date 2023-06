CFR Calatori anunta ca in aceasta vara, pasagerii vor avea zilnic legaturi directe de la Bucuresti catre Istanbul/Halkali (turcia), Sofia (Bulgaria), Varna (Bulgaria) si retur.Istanbul - 54,3 euroRespectiv, trenul international 461 (461/465/493/12504) pleaca din Bucuresti Nord la ora 10:50 si ajunge in Istanbul /Halkali a doua zi la ora 6:34. Acesta circula pana pe 09 octombrie.Trenul international 460 (12503/492/464/460) pleaca din Istanbul/Halkali la ora 20:00 si ajunge in Bucuresti ... citeste toata stirea