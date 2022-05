Directia Generala a Finantelor Brasov vrea sa scape de 8 rable mai vechi de 15 ani

Directia Generala a Finantelor Publice (DGRFP) Brasov are in plan sa isi modernizeze flota auto, motiv pentru care s-a inscris in "Programul Rabla", dar a lansat si o licitatie pentru achizitionarea a 5 vehicule de tip SUV (de teren). "In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov intentioneaza sa achizitioneze 5 autoturisme prin Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National (cunoscut sub denumirea ... citeste toata stirea