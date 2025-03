Directia Generala Anticoruptie: "E timpul sa NU mai dam si noi ceva"

Directia Generala Anticoruptie (DGA) a lansat o campanie de prevenire si constientizare a faptelor de coruptie, desfasurata pe parcursul unui an calendaristic, din decembrie 2024 pana in decembrie 2025. Detaliile acestei initiative au fost prezentate de ofiterii DGA Monica Ionica si Claudia Feraru in cadrul emisiunii Culisele Zilei cu Sebastian Dan.Obiectivul ... citește toată știrea