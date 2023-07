Directia Generala de Pasapoarte a transmis, marti, o serie de informatii avand in vedere cresterea semnificativa a numarului celor care calatoresc in strainatate in perioada estivala.Directia Generala de Pasapoarte atrage atentia parintilor ca nu pot iesi din tara cu copiii mai mici de 14 ani doar in baza certificatului de nastere.In vederea asigurarii unei organizari cat mai usoare si placute a vacantelor, institutia prezinta cateva conditii de iesire din tara pentru cetatenii romani ... citeste toata stirea