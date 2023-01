Directia pentru Agricultura Brasov avertzeaza ca gospodarii care au de gand sa taie nucii din propria curte risca sa fie sanctionati cu o amenda de pana la 10.000 de lei, daca nu au obtinut in prealabil o autorizatie in acest sens.Daca taiati nucii din propria curte sau gradina, dar nu aveti autorizatie in acest sens, riscati amenzi ... citeste toata stirea