Directia Silvica Brasov: 178.000 de puieti vor fi plantati in campania de impadurire de primavara

In campania de impaduriri de primavara din acest an, Directia Silvica Brasov va regenera 71 hectare fond forestier, din care 38 hectare prin regenerari naturale si 33 hectare prin lucrari de impaduriri. De asemenea, in plantatiile infiintate in anii anteriori, vor fi efectuate lucrari de completari pe o suprafata de13 hectare.