Director medical al Institutului ,,Matei Bals": 2022 este un an de convietuire cu noul coronavirus

Anul 2022 este un an de convietuire cu noul coronavirus, afirma directorul medical al Institutului "Matei Bals", Adrian Marinescu, adaugand ca situatia din prezent arata ca este vorba de o convietuire "armonioasa".Medicul a atentionat ca, desi vor fi putine cazuri severe, vor mai exista persoane care ajung in terapie intensiva unde si in prezent locurile sunt ocupate "aproape in totalitate"."Asa cum spuneam si in urma cu cateva luni, anul 2022 clar ca este un an de convietuire cu virusul si, ... citeste toata stirea