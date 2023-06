Directorii seminariilor si liceelor teologice din tara s-au intalnit, in perioada 29 - 31 mai, la Bucuresti in cadrul primei consfatuiri organizate dupa pandemia de coronavirus. Ordinea de zi a vizat solutionarea dificultatilor intalnite in ultima perioada."Datorita plecarii masive a familiilor tinere in strainatate la munca, numarul copiilor cu varste scolare a scazut foarte mult. Lucrul acesta se reflecta in liceele si seminarele ortodoxe unde nu mai avem aceeasi candidatura de alta data cu ... citeste toata stirea