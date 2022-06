Directorul Filarmonicii: "Nu ne mai ajung muzicienii... "

Consilierii locali brasoveni au votat in sedinta de plen de indata de joi, 9 iunie, o noua organigrama a Filarmonicii Brasov. Votarea unei noi scheme de personal a fost solicitata de conducerea Filarmonicii Brasov, motivul fiind ca in forma actuala nu se pot pune in scena spectacole moderne.Conform hotararii Consiliului Local Brasov, orchestra Filarmonicii ar urma sa fie completata cu 6 instrumentisti. Dupa ce vor fi facute aceste angajari, orchestra va fi formata din 93 de muzicieni. In ... citeste toata stirea