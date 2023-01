Directorul general al Romarm, retinut de procurorii anticoruptie, in dosarul ,,Masti pentru MApN". Angajatii de la Fabrica de Pulberi Fagaras spera acum sa nu mai fie schimbat directorul Monica Vlad, cu unul politic

Directorul general al Romarm SA, Gabriel Esutu, a fost retinut de procurorii anticoruptie de la Bucuresti. Conform gandul.ro, retinerea lui Esutu s-a facut intr-un dosar de coruptie ce are legatura cu achizitiile de masti facute in perioada pandemiei de Ministerul Apararii Nationale (MApN). In acelasi dosar a fost retinut si fostul selectioner al Romaniei, Victor Piturca. In cauza, mai exista si alti suspecti din sfera Ministerului Apararii Nationale, vehiculandu-se numele unor generali. In ... citeste toata stirea