Dintr-un total de 355 de licee cu profil tehnologic din Romania, 166 se afla in mediul rural, ceea ce inseamna ca aproximativ unu din doi elevi care frecventeaza aceste unitati de invatamant traieste si invata in mediul rural. Datele Ministerului Educatiei arata ca, dintre elevii liceelor tehnologice inscrisi la examen, aproape 6% nu s-au prezentat, in timp ce dintre elevii filierei teoretice doar 0,9% au absentat de la examen. Totodata, ratele de promovare ale acestor doua filiere educationale ... citeste toata stirea