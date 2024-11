Discutii intre FMI si Guvernatorul BNR: Ce se intampla cu dobanzile. Zile de foc pentru TAXE

Sunt discutii cruciale pentru masurile care se pregatesc de anul viitor! Expertii FMI ajung chiar la aceasta ora la Banca Nationala, unde se vor consulta cu specialistii din domeniul bancar si cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.Totul in conditiile in care, la ultima vizita in tara noastra, cei de la Fondul Monetar au venit ... citește toată știrea