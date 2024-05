Disfagia: "Afecteaza peste 10% dintre persoanele de peste 65 de ani si peste 70% in randul pacientilor care traiesc in centre de asistenta"

Toata lumea poate avea probleme in a "inghiti" o gura plina de mancare, dar pentru unele persoane inghitirea este dificila. In termeni medicali, acest lucru se numeste "disfagie" si poate deveni o adevarata problema de sanatate."Se estimeaza ca disfagia orofaringiana, cea mai frecventa forma de disfagie care implica dificultatea de a trece alimentele din gura in esofag, afecteaza peste 10% dintre persoanele de peste 65 de ani si peste 70% in randul pacientilor care traiesc in centre de ... citește toată știrea