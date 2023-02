Dispar luminile tipatoare din Centrul istoric al Brasovului

Dupa multi ani in care proprietarii spatiilor comerciale din Centrul istoric al Brasovului au avut libertatea de a-si ilumina vitrinele cum au considerat de cuviinta, in viitorul apropiat acest lucru nu va mai fi posibil, asta pentru ca aceasta zona a orasului va avea un Masperplan privind iluminatul arhitectural.Documentul va fi realizat de Asociatia "Agentia pentru Managementul Energiei si Protectia Mediului Brasov" (ABMEE), in cadrul proiectului "Hub - In".Acest Masterplan, a declarat ... citeste toata stirea