Disparitia drogurilor de la Spitalul Judetean Brasov ramane un "mister"

Misiune dificila pentru anchetatorii din Brasov in cazul celor 10 fiole de Fentanil care au disparut din seiful Spitalului Clinic Judetean. Politistii nu au momentan nicio pista despre modul in care fiolele au disparut.Anchetatorii incearca sa afle adevarul in cazul disparitiei celor zece fiole de Fentanil din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov. La acest moment, ei trebuie sa stabileasca cand si cum au disparut aceste zece fiole.Predarea fiolelor din seiful de la terapie ... citește toată știrea