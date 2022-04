Disparut, au trimis drona dupa el

O drona de ultima generatie, cu sistem de detectie infrarosu si sisteme vizuale, a intrat recent in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Covasna, aparatura fiind achizitionata cu finantare din partea Consiliului Judetean."Dronele profesionale sunt extrem de utile in situatii critice, cum sunt incendiile de padure sau inundatiile. Cu ajutorul lor, pompierii primesc o imagine de ansamblu de la locul dezastrelor, dar si date in timp real, ceea ce reduce considerabil timpul de ... citeste toata stirea