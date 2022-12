"Disparut", bine mersi

Fostul consilier PSD Brasov, Constantin Chicus, dat disparut in octombrie 2021, este in viata, fiind vazut miercuri, 28 decembrie, intr-un centru comercial din Brasov, "la o cafeluta". "Sunt in concediu pana in ianuarie", spune fostul social-democrat.Chicus povesteste pentru BizBrasov.ro ca in octombrie 2021 a plecat in Esarile de Jos, unde lucreaza la un depozit din Tilburg, din sudul tarii lalelelor. In paralel, arbitreaza in ligile inferioare de handbal si de juniori. Despre disparitia sa ... citeste toata stirea