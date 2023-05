In cursul zilei de sambata, 6 mai, politistii din cadrul Politiei Orasului Victoria au fost sesizati cu privire la faptul ca Stoica Constantin, in varsta de 58 ani, cu domiciliul in orasul Victoria, judetul Brasov, a plecat voluntar de la domiciliu, de aproximativ o luna, fara a se cunoaste destinatia si fara a mai reveni pana in prezent.La momentul plecarii persoana cautata ... citeste toata stirea