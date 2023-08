Inspectoratul de Politie Judetean Brasov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane, dupa ce au fost sesizati, joi, 10 august, in jurul orei 18.30, cu privire la faptul ca numitul Godea Samoil-Petru, in varsta de 30 de ani, a plecat in dimineata de 9 august a.c. de la stana la care lucra, situata in comuna Fundata, sat Fundatica, judetul Brasov, si nu a mai ... citeste toata stirea