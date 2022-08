Disparut duminica, la 7

Politia Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale Brasov a fost sesizata duminica, 14 august, de catre un barbat, din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 07.00, tatal sau, in varsta de 55 ani, a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent.Cazul a fost mediatizat duminica, in jurul orelor 19.30, cu un apel catre cei care stiu detalii sa sune la 112.Semnalmentele indicate de familie: inaltime 1,73 m, ... citeste toata stirea