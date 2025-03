Disparuta de Craciun, disparuta iar de 8 martie. S-a cerut din nou ajutorul Politiei

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce luni, 10 martie, au fost sesizati cu privire la faptul ca ROTBOSAN MARIOARA-CARMEN, in varsta de 45 de ani, ar fi plecat voluntar de la domiciliu, din municipiul Sacele, la data de 7 martie, fara a mai reveni pana in prezent.Aceasta are urmatoarele semnalmente: inaltime 1,55 m, ochii albastri, par castaniu, tuns scurt.La momentul plecarii femeia purta ... citește toată știrea