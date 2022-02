"Dispensarul mobil" a trecut de Camera Deputatilor

Parlamentarii au stabilit, printr-un proiect de lege adoptat marti, 22 februarie, la Camera Deputatilor, introducerea, in Legea sanatatii, a conceptului de asistenta medicala mobila si a regulilor pentru asigurarea acestui nou tip de servicii medicale.Concret, dupa cum apare in proiectul de lege ce se-ndreapta acum catre promulgarea presedintelui tarii, cei aflati in zone izolate sau care nu au acces facil la servicii medicale vor putea beneficia de asistenta medicala mobila.Asistenta ... citeste toata stirea