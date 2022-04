Distinctie UNICEF pentru centrul de la Brasov care primeste refugiati ucraineni

CATTIA Brasov a primit certificare UNICEF pentru modul in care ii primeste si gazduieste pe refugiatii din Ucraina. Japonia a donat 1,8 milioane de dolari pentru refugiatii aflati in Romania. O importanta distinctie a primit CATTIA din partea UNICEF. Centrul a obtinut certificarea Blue Dot, care este o recunoastere a faptului ca Brasovul reprezinta un exemplu de bune practici pentru felul in care sunt primiti si gazduiti refugiatii din Ucraina. "Brasovul a fost un centru de primire a ... citeste toata stirea