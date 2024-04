Distractia "motorizata" in padurile Brasovului costa: 1.000 de lei de persoana

O noua actiune de prevenire si de depistare a patrunderilor ilegale in fondul cinegetic a fost desfasurata de jandarmii montani in zona Poiana Marului, Vulcan si Magura Codlei.Oamenii legii au identificat un numar de 6 motociclete, 2 ATV-uri si 1 buggy, care se aflau in padure fara a avea acest drept, motiv pentru care au aplicat un numar de 9 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 9.000 lei. "Asa cum am precizat si ... citește toată știrea