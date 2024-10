Divort si scandal in casa, si la 72 de ani

Sambata, 19 octombrie, in jurul orei 08.20, Sectia 2 de Politie Brasov a primi de catre o femeie care semnala faptul ca fostul sau sot ar fi amenintat-o, incidentul petrecandu-se in imobilul in care acestia locuiesc, din municipiul Brasov."Fata de cele sesizate, un echipaj de politie s-a deplasat imediat la adresa indicata si l-a identificat in locuinta pe barbatul presupus agresiv, in varsta de 72 de ani. Aici, politistii au ... citește toată știrea