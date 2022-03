DJ 105 va fi "mutat" din Cincsor si Cincu

Firma brasoveana Consal SRL a obtinut de la Consiliul Judetean Brasov un contract in valoare de 2.357.012 lei, cu tot cu TVA, pentru repararea unei portiuni din DJ 105, care a fost afectata de o alunecare de teren in urma cu mai multi ani. Constructorul a fost stabilit in urma unei licitatii, cu o valoare estimata de 2.744.163 lei cu tot cu TVA, la care au fost depus doua oferte, iar castigatoare a fost desemnata firma care a oferit cel mai mic pret.Conform informatiilor presedintelui ... citeste toata stirea